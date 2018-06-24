Более 50% солдат израильской армии употребляли марихуану в 2017 году

Больше половины солдат израильской армии употребляли наркотики на протяжении прошлого года, что стало самым высоким показателем за последние несколько лет, сообщается в отчёте национального управления по борьбе с наркотиками и алкоголем Израиля (IADA).

В соответствии с отчётом, после того, как было отменено строгое наказание за курение марихуаны для служащих вооружённых сил, количество солдат, употребляющих наркотики, стало стремительно расти.

Сообщается, что в прошлом году 54,3 процента солдат израильской армии как минимум один раз употребляли марихуану, что на 11 процентов больше, чем в 2009-м.

До января прошлого года военнослужащих израильской армии строго наказывали за употребление марихуаны. Дело могло дойти вплоть до трибунала, либо заключения под стражу.

После реформ солдатам было разрешено употребление марихуаны до пяти раз при нахождении в увольнении. В случае нарушения нормы предусмотрено дисциплинарное наказание с занесением в личное дело.