В Киеве мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе

10 человек погибли в результате стрельбы в школе в США

В Оболонском районе Киева владелец ресторана открыл стрельбу по посетителям, сообщают украинские «Вести».

По предварительной информации, между 60-летним ресторатором и несколькими мужчинами и женщинами произошёл конфликт. В какой-то момент владелец заведения достал пистолет ПМ и начал стрелять по клиентам. По данным «Вестей», он заявил, что его оскорбляли в присутствии дочери.

Один мужчина погиб, ещё двое попали в больницу. О причинах конфликта не сообщается. Судя по ролику с места происшествия, речь идёт о кафе-баре «Арго» на Оболонской набережной.