В Азербайджане прошёл военный парад по случаю 100-летия ВС

По случаю столетнего юбилея вооружённых сил Азербайджана в Баку, на площади «Азадлыг» во вторник, 26 июня, прошёл масштабный военный парад.





За парадом наблюдали президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальные представители государства и правительства, послы, военные атташе зарубежных стран, сотрудники международных организаций и члены иностранных делегаций из Турции, Пакистана, Белоруссии, Бахрейна, ОАЭ, Грузии, Ирана, Израиля, Казахстана, Узбекистана, России, Саудовской Аравии и Украины, прибывшие в Азербайджан в связи с юбилейным мероприятием, ветераны и представители общественности.





В праздничном мероприятии приняли участие около 4 тысяч человек парадного состава министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Особой службы государственной охраны, а также Вооружённых сил Турции, России и других стран.



На параде были представлены свыше 240 единиц военной техники, более 70 летательных аппаратов, в том числе принятые недавно на вооружение самые современные виды вооружения и техники — бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолёты, беспилотные летательные аппараты.