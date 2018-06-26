В Украине отметили День крымскотатарского флага

«Мы никогда не признавали и не признаем аннексию Крыма» — Чавушоглу

День крымскотатарского флага отмечается в Украине во вторник, 26 июня, в связи с чем в нескольких городах страны были запланированы праздничные мероприятия.

В Киеве на главной площади страны — площади Независимости прошёл митинг. Также были запланированы традиционные автопробеги и ещё несколько мероприятий, включая спортивные соревнования по национальной борьбе куреш. Торжественные мероприятия проходили под слоганом: «Два флага — одна страна».

В честь праздника было проведено восхождение с крымскотатарским флагом на самую высокую точку Украины — гору Говерлу.

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил крымских татар с днём флага, назвав его символом борьбы за свободу.

«Сине-золотой крымскотатарский флаг, как и сине-жёлтый Государственный Флаг Украины, сегодня стал красноречивым символом борьбы за свободу и право мирно жить в собственном доме, на своей земле, в украинском Крыму», — написал президент на своей странице в Twitter.

В честь праздника над десятками дипломатических миссий Украины по всему миру были подняты крымскотатарские флаги.

Кроме Украины мероприятия по празднованию Дня крымскотатарского флага будут отмечаться также в Турции, Литве, Румынии, Канаде и США.

История крымскотатарского флага началась в 1917 году, когда он был принят Первым Курултаем крымскотатарского народа, проходившем в крымском Бахчисарае, сразу после Февральской революции в России. Курултай представляет собой «национальный съезд», являясь высшим представительным полномочным органом крымских татар.

Флаг был возобновлён в использовании решением Второго Курултая 30 июня 1991 года, через два года после начала массового возвращения крымских татар из мест депортации 1944 года.

День флага отмечается с 2010 года по инициативе крымскотатарских молодежных организаций.

Флаг крымских татар — это полотнище голубого цвета, в верхнем левом углу которого изображена «тамга», являющаяся родовым знаком Гиреев — правящей династии Крымского ханства.

Украинский полуостров Крым был оккупирован Россией в марте 2014 года по итогам вторжения российских войск на полуостров и незаконно проведённого под их присмотром «референдума». Украина и международное сообщество не признали действия Москвы и ввели политические и экономические санкции против России и её граждан.

На полуострове и сегодня под видом «борьбы с терроризмом» продолжаются задержания крымских татар, проводятся рейды и обыски в их домах и мечетях.