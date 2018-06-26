Израильские школьники говорят, что хотят убить арабов

Военные Израиля убивают палестинцев, потому что «в тюрьму всех не посадить»

В социальных сетях появилось недатированное видео, на котором израильские школьники говорят, что они хотят убить арабских детей, и что все арабы станут рабами Израиля, отвечая на наводящие вопросы, которые, как оказалось, задаёт учитель.

По словам мальчиков, они верят, что мечеть Aль-Акса, которая является третьей святыней ислама, будет разрушена и на её месте будет построен Иерусалимский храм.

«Будет война, и все арабы погибнут, а часть из них будут нашими рабами»: израильские школьники говорят, что они хотят убить арабских детей, отвечая на наводящие вопросы, которые, как оказалось, задаёт учитель https://t.co/qp6FQrMIjn pic.twitter.com/t3c8HUELUA — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) June 26, 2018

«Что вы чувствуете, когда видите арабского ребёнка?», — спрашивает учитель на видео, которое было опубликовано изданием Quds News Network.

«Мы злимся», — ответили дети.

На видео дети также говорят, что им жаль нерелигиозных еврейских детей, потому что они руководствуются светскими принципами. Мальчики также сказали, что ожидают войну, в результате которой все арабы погибнут.

На видео чётко слышно, что учитель не пытается исправить слова детей, а напротив направляет их на полные ненависти ответы.