Президент Македонии снова отказался подписать договор с Грецией о переименовании

Президент Македонии Георге Иванов в обращении к парламенту страны во вторник в очередной раз отказался подписать договор с Грецией о переименовании страны, сообщил кабинет главы государства.



Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали 17 июня соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.



Председатель собрания (парламента) Македонии Талат Джафери в минувшую среду направил ратифицированный депутатами договор с Грецией президенту Иванову, который ранее уже отказался его подписывать как «наносящий ущерб и неконституционный», о чем заявил в тот же день. Формально отведенные для президентского решения 7 дней истекают в ночь на среду, поэтому он снова обратился к депутатам с отказом.



«Не располагаю мандатом для подписания указа о принятии закона о ратификации данного договора. Один из столпов моей политики в избирательной кампании 2014 года было «неприятие изменений конституции с целью изменения конституционного названия страны». Не приемлю идеи и предложения, которые поставили бы под угрозу македонскую идентичность, язык и образ жизни», — говорится в заявлении главы государства.



Иванов также отметил, что достигнутая правительствами в Афинах и Скопье договоренность приводит Македонию «в зависимое и подчиненное положение перед другим государством — Грецией».



В результате ожидаемого президентского вето документ должен быть повторно утвержден абсолютным большинством депутатов Собрания — минимум 61 голосом из 120. Правящая коалиция премьера Зорана Заева, который продвигает договор, располагает 69 мандатами. Ожидается, что заседание по вопросу повторного утверждения пройдет в конце этой или на следующей неделе.



По словам Заева, окончательное решение примут македонские граждане на референдуме в сентябре или октябре.



Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся свыше 25 лет, мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.