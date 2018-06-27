11 человек погибли в результате взрывов в сирийском Африне

Два заминированных автомобиля в среду взорвались перед штаб-квартирой одной из группировок «Свободной сирийской армии» (ССА) в центре города Африн в северо-западной части Сирии, в результате чего погибли минимум11 человек, и ещё 15 получили ранения.

Ещё одна бомба взорвалась при входе в больницу, в результате чего также пострадали несколько человек.

Как сообщается, в результате первых двух взрывов, которые произошли в восточной части города возле штаб-квартиры организации «Джабхат Фатх аш-Шам», погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе мирные жители.

Местные источники заявили, что ответственность за атаку несут либо боевики сирийского филиала террористической группы PKK — «Отрядов народной самообороны» (YPG), либо бригада ССА «Аль-Мутасим».

В начале этого года Турция провела антитеррористическую операцию по очистке сирийского района Африн от террористов YPG в рамках операции «Оливковая ветвь».

Режим Башара Асада в июле 2012 года сдал без боя Африн террористам YPG/PKK. После этого Африн превратился в один из активных центров террористической деятельности в регионе. В то же время горы Африна представляют собой естественное укрытие для террористов, давая им возможность беспрепятственно обстреливать город Килис (административный центр одноименной провинции) и большую часть территории провинции Хатай.