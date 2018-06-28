Путин и Трамп встретятся в Хельсинки

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдёт в Хельсинки 16 июля, сообщила пресс-служба Кремля.



«В соответствии с достигнутой договорённостью 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа», — говорится в сообщении.



Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.



Накануне в Россию для подготовки встречи двух лидеров приезжал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который провёл встречи с Путиным, главой МИД России Сергеем Лавровым и представителями Совета безопасности РФ. После переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вопрос встречи президентов России и США обсуждается давно по закрытым каналам, уже достигнута договорённость о времени и месте проведения саммита. СМИ называли Вену и Хельсинки как возможные города для проведения саммита. Сам Трамп заявлял, что встреча возможна в Хельсинки после саммита НАТО, который пройдёт в Брюсселе 11 июля.



Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил журналистам, что Москва на встрече с Болтоном озвучила Вашингтону набор тем для проработки к переговорам Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, чтобы должным образом подготовить встречу глав государств. По мнению Болтона, лидеры РФ и США могут «найти области для конструктивного сотрудничества» и «сам факт их встречи уже является очень важным». При этом он не ожидает конкретных договоренностей от саммита РФ-США. Сам Трамп сообщил, что планирует обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.