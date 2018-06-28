6 человек погибли в результате крушения правительственного самолёта в Индии

Чартерный самолет, принадлежащий правительству штата Уттар-Прадеш, потерпел крушение в оживлённом районе Мумбая, финансовом и развлекательном центре страны, сообщили в четверг местные правоохранительные органы власти.

Шесть человек, включая двух пилотов, двух пассажиров и двух пешеходов, погибли в результате авиакатастрофы.

Крушение самолёта произошло в районе Гаткопар.

Самолет упал в непосредственной близости от строящегося здания. На фотографиях, размещенных очевидцами в Twitter, видно, как над горящими обломками поднимаются клубы дыма. На месте работают пожарные.



Данные о причинах аварии пока не приводятся.