Двое палестинцев погибли в стычках с войсками Израиля на границе сектора Газа

Двое палестинцев, в том числе подросток, погибли, свыше 400 получили ранения в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.



Протесты под общим названием «Великий марш возвращения» продолжаются три месяца подряд.



«За сегодня погибли двое палестинцев, 415 получили различные ранения», — сказал собеседник агентства.



По его словам, один из погибших — 13-летний подросток, который был застрелен в южной части сектора Газа. Сообщается, что подросток погиб от огнестрельного ранения в голову.



За время «Великого марша возвращения», начатого 30 марта, в стычках с израильтянами погибли свыше 130 палестинцев, тысячи пострадали от пуль и слезоточивого газа. Больше половины потерь пришлось на 14 мая, когда протесты совпали с открытием в Иерусалиме посольства США.

Несмотря на непропорциональное применение силы израильскими военными в акции протеста под лозунгом «Единство крови и судьбы от Газы до Западного Иордана», организованной в рамках «Великого марша возвращения», принимают участие тысячи палестинцев.

Десятки тысяч палестинцев с 30 марта проводят акции протеста на границе сектора Газа и Израиля. Акции под лозунгом «Великое возвращение» проходят в пяти разных местах 65-километровой границы между сектором Газа и Израилем.

С 30 марта палестинцы проводят демонстрации на границе Израиля и сектора Газа, приуроченные к 42-й годовщине «Дня земли». В ходе разгона акций палестинцев израильские военные применяют боевые пули.

Израиль 30 марта 1976 года оккупировал тысячи акров палестинских земель. С тех пор ежегодно в этот день палестинцы демонстрируют мировому сообществу свою сплоченность и солидарность, организуя акции неповиновения.