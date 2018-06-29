Канада введёт ответные пошлины против США 1 июля, сообщила в эфире местных телеканалов министр иностранных дел страны Христя Фриланд.



«У Канады нет другого выбора, кроме как ответить умеренными, полностью взаимными мерами по принципу «доллар за доллар», — сказала Фриланд. По ее словам, данные пошлины будут действовать до тех пор, пока администрация Дональда Трампа не отменит ввозные пошлины на сталь и алюминий из Канады.



Также Канада предоставит помощь своим производителям стали и алюминия, а также фермерам пакет помощи объемом в 2 миллиарда канадских долларов (примерно 1,5 миллиарда долларов США).



«Мы не будем устраивать эскалацию, но и не отступим», — сказала Фриланд.



По её словам, действия Канады оправданы в рамках зоны свободной торговли НАФТА, включающей Канаду, Мексику и США, а также в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).



«Наши действия являются ответными. Действия США незаконны в рамках ВТО и НАФТА, почему мы и подали туда иски», — сказала Фриланд.



Она сообщила, что ставка новых ввозных пошлин на ряд американских товаров составит 15% и 25%. Общий объем ввозимых товаров, которые затронут новые пошлины, составит 16,6 миллиарда канадских долларов (12,6 миллиарда долларов США).

По его данным агентства Блумберг, таможенными сборами будет облагаться продукция на общую сумму 12,6 миллиарда долларов. Пошлины будут введены на широкую группу товаров, среди которых сталь, моторные лодки, стиральные машины, туалетная бумага, горчица, виски и кленовый сироп. Размер пошлин на сталь составит 25%, на всю остальную продукцию — 10%.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд стран, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25-процентные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом 2,8 миллиарда евро.