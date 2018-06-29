КАТЕГОРИИ  
МИР
КАТЕГОРИИ

Сноуден разочарован позицией Меркель по вопросу предоставления ему убежища в Германии

РИА НОВОСТИ
БЕРЛИН
Опубликовано
Фото из архива
Статьи по теме

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден разочарован позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу возможности предоставления ему убежища в ФРГ. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung, выдержки из которого в пятницу опубликовало немецкое издание.

По словам Сноудена, её [Меркель] «позиция является разочарованием». Как он считает, если бы разоблачитель из России «постучался в двери Меркель», то канцлер «усыновила бы его». «Но если перед её дверью появляется американский разоблачитель, его вопросы остаются без ответа», — посетовал Сноуден. При этом он считает, что сейчас, при президенте США Дональде Трампе, Берлину было бы легче предоставить ему убежище, нежели при Бараке Обаме.

Экс-сотрудник АНБ снова подчеркнул, что с самого начала решил уклониться от сотрудничества с российскими спецслужбами и не имеет связей с властями России. «Я не стремлюсь к связям с ними, я никогда не намеревался попасть сюда», — заверил он.

Как отметила Süddeutsche Zeitung, Сноуден выразил желание перебраться в одну из стран ЕС. Его адвокат в Германии Вольфганг Калек сообщил изданию, что «юридически въезд [в одну из стран ЕС] представляется возможным, но политически его все блокировали». «Мы, как и прежде, открыты для диалога и предложений со стороны правительства ФРГ и других европейских правительств», — сказал Калек.

В своем интервью Сноуден также прокомментировал назначение на должность директора ЦРУ Джины Хаспел. Он назвал её «военной преступницей». По словам Сноудена, «возникает вопрос, будет ли германское правительство сотрудничать с ответственной за пытки и позволит ли ей беспрепятственно въехать [на территорию Европы, если Хаспел совершит такую поездку]».

О ситуации вокруг Сноудена

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил трехлетний вид на жительство в РФ, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до десяти лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Мире Двое палестинцев, в том числе подросток, погибли, свыше 400 получили...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ