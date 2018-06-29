Сноуден разочарован позицией Меркель по вопросу предоставления ему убежища в Германии

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден разочарован позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу возможности предоставления ему убежища в ФРГ. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung, выдержки из которого в пятницу опубликовало немецкое издание.

По словам Сноудена, её [Меркель] «позиция является разочарованием». Как он считает, если бы разоблачитель из России «постучался в двери Меркель», то канцлер «усыновила бы его». «Но если перед её дверью появляется американский разоблачитель, его вопросы остаются без ответа», — посетовал Сноуден. При этом он считает, что сейчас, при президенте США Дональде Трампе, Берлину было бы легче предоставить ему убежище, нежели при Бараке Обаме.

Экс-сотрудник АНБ снова подчеркнул, что с самого начала решил уклониться от сотрудничества с российскими спецслужбами и не имеет связей с властями России. «Я не стремлюсь к связям с ними, я никогда не намеревался попасть сюда», — заверил он.

Как отметила Süddeutsche Zeitung, Сноуден выразил желание перебраться в одну из стран ЕС. Его адвокат в Германии Вольфганг Калек сообщил изданию, что «юридически въезд [в одну из стран ЕС] представляется возможным, но политически его все блокировали». «Мы, как и прежде, открыты для диалога и предложений со стороны правительства ФРГ и других европейских правительств», — сказал Калек.

В своем интервью Сноуден также прокомментировал назначение на должность директора ЦРУ Джины Хаспел. Он назвал её «военной преступницей». По словам Сноудена, «возникает вопрос, будет ли германское правительство сотрудничать с ответственной за пытки и позволит ли ей беспрепятственно въехать [на территорию Европы, если Хаспел совершит такую поездку]».

О ситуации вокруг Сноудена

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил трехлетний вид на жительство в РФ, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до десяти лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.