6 человек погибли, 22 ранены при стрельбе в редакции газеты в США

10 человек погибли в результате стрельбы в школе в США

Шесть человек погибли, 22 получили ранения в результате стрельбы на территории главного офиса газеты Capital Gazette в Аннаполисе в штате Мэриленд. Об этом сообщила в четверг телекомпания MSNBC.

По её данным, полицейские назвали произошедшее «локальным инцидентом», а не терактом. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, президент Дональд Трамп проинформирован о стрельбе.

По данным газеты The Baltimore Sun, которой принадлежит Capital Gazette, подозреваемый выстрелил в стеклянную дверь редакции, вошёл в здание, а затем открыл огонь по журналистам.

Как сообщил журналистам шериф Рон Бэйтмен, подозреваемый в стрельбе арестован.

Имя подозреваемого названо не было, но СМИ сообщают, что его зовут Джеррод Уоррен Рамос.

Рамос много лет безуспешно судился с газетой и ругал ее сотрудников в интернете.

Capital Gazette считается одним из старейших изданий в стране, которое было основано в 1727 году и носило тогда название The Maryland Gazette.