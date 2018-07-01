Испания приняла ещё одно судно с мигрантами, которое не пустила Италия

Испанское правительство дало разрешение еще одному судну, на борту которого находятся мигранты и которое отказались пустить власти Италии и Мальты, зайти в порт, сообщила мэр Барселоны Ада Колау.



Судно Open Arms принадлежит испанской неправительственной организации Proactiva и ходит под испанским флагом. Утром в субботу в 33 морских милях от Ливии на его борт подняли 59 мигрантов, которые пытались добраться до берегов Италии на резиновой лодке.



«Спасены и в безопасности 59 человек, которые дрейфовали и оказались на грани гибели», — написала НПО в Twitter, после чего запросила разрешение зайти в порты Италии и Мальты.



Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что его страна не примет судно. «Это судно находится в ливийских территориальных водах, самый близкий порт — Мальта, а флаг ассоциации — Испании: пусть они даже не думают зайти в итальянский порт», — написал Сальвини в соцсетях. Мальта также отклонила запрос капитана.



После этого НПО обратилась за помощью к испанским властями через Службу спасения на море. Сначала источники правительства сообщили, что власти дали разрешение зайти в порт Барселоны. Затем эту информацию в соцсетях подтвердила мэр Барселоны Ада Колау.



Ранее в субботу она заявила, что «Барселона готова принять Open Arms и всех спасенных людей» и попросила премьера Испании Педро Санчеса «помочь спасти жизни», поскольку власти Барселоны «не хотят быть соучастниками политики смерти Маттео Сальвини».



«Наконец! Спасибо правительству и Педро Санчесу, поскольку они в конце концов дали разрешение судну Open Arms и 60 спасенным от смерти людям прибыть в Барселону», — написала Колау в Twitter. Путь до Барселоны через Средиземное море займет не менее четырех дней.



На борту находятся граждане Палестины, Южного Судана, Мали, Сирии, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Эритреи, Египта, Центральноафриканской Республики, Камеруна, Эфиопии, Ливии, Бангладеш и Гвинеи. Среди спасенных — несколько детей.



За последние несколько недель это уже второй случай, когда испанское правительство предоставляет безопасный порт судам, на борту которых находятся мигранты и которые отказываются принимать Италия и Мальта.



Ситуация с судном Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, их согласилась принять Испания. Часть мигрантов пересадили на два итальянских корабля — патрульный корабль Dattilo и сторожевой корабль Orione ВМС Италии. Три судна прибыли в порт Валенсии 17 июня, преодолев 700 морских миль.