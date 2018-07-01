Почти 50 человек погибли в результате аварии в Индии

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18 человек погибли, ещё 14 пострадали после стокновения автобуса с грузовиком в Китае

По меньшей мере 47 человек погибли в воскресенье в северном индийском штате Уттаракханд при падении автобуса в ущелье. Как сообщает телеканал India TV, всего в автобусе находились порядка 50 человек.

«Спасательные операции продолжаются, и мы всё ещё не знаем точное количество жертв», — сказал сотрудник полиции, не назвавший своё имя.

«Прошёл дождь. Это узкие холмистые дороги, и водитель автобуса потерял контроль», — добавил он.

Ранее сообщалось о 40 погибших. Согласно последним данным, перегруженный автобус, рассчитанный на 28 пассажиров, скатился вниз со склона в ущелье глубиной около 200 метров в результате чего его разорвало на две части. Причины ДТП в данный момент устанавливаются.

Власти штата выразили соболезнования семьям погибших. Местное правительство объявило о готовности выплатить компенсацию родственникам жертв (200 тысяч рупий - около 3 тысяч долларов) и пострадавших (50 тысяч рупий — 730 долл).