Лопес Обрадор избран новым президентом Мексики

Кандидат от коалиции левых сил «Вместе сотворим историю» Андрес Мануэль Лопес Обрадор де-факто победил на состоявшихся в воскресенье выборах президента Мексики задолго до окончания официального подсчёта голосов. Вскоре после закрытия участков для голосования на всей территории страны его соперники по президентской гонке — Рикардо Анайя, Хосе Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон — признали свое поражение.

Согласно полученным данным, Лопес Обрадор набирает около 53-53,8% голосов, а его ближайший преследователь, представитель коалиции «Вперёд, ради Мексики» Рикардо Анайя, — порядка 22,1 - 22,8%. Результаты так называемого быстрого подсчёта голосов, который носит предварительный характер, обнародовал в телеэфире в воскресенье вечером по местному времени глава Национального избирательного института Лоренсо Кордова.

Мид, представлявший коалицию «Все за Мексику», ядром которой стала Институционно-революционная партия (ИРП), первым признал свое поражение. Представители ИРП руководили Мексикой на протяжении многих десятилетий прошлого века, в ряды этой партии входит и действующий президент Энрике Пенья Ньето.