Беларусь торжественно отметила День независимости

Беларусь в понедельник отметила День Независимости – с парадом военной и гражданской техники, памятными акциями, концертами и массовыми народными гуляньями.

Главный государственный праздник, в соответствии с результатами республиканского референдума в 1996 году, отмечается в день, когда в 1944 году Минск был освобождён от вооружённых сил нацистской Германии.





Праздничные программы прошли во всех населённых пунктах Беларуси, но традиционно центром праздничных и торжественных мероприятий стала столица страны.

В своём выступлении президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что в сложившихся условиях Минск выступает с инициативой диалога, направленного на укрепление международной безопасности.





«Свою миролюбивую политику мы демонстрируем в отношениях со всеми странами. Укрепляем Союзное государство с братской Россией. Расширяем сотрудничество с Китаем — нашим стратегическим партнёром. На принципах взаимного уважения осуществляем диалог со странами Запада», — сказал глава государства.

Поздравления с Днём независимости поступили в адрес президента и народа Беларуси от руководителей зарубежных государств, иностранных политических и общественных деятелей.





В числе направивших поздравления, по данным пресс-службы президента, — Папа Римский, королева Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, король Швеции, король Иордании, император Японии. Главу государства и народ Беларуси также поздравили президент Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Казахстана, Азербайджана, Украины, Туркменистана, Молдавии, Таджикистана, Болгарии, Франции, Италии, ОАЭ, Алжира, Палестины, председатель государственного совета и Совета министров Кубы, генерал-губернатор Австралийского союза.

В этом году парад был масштабнее, чем обычно: 27 расчётов техники, что в два раза больше, чем в прошлом году. В параде были задействованы около 500 единиц колесной и гусеничной техники, включая 220 единиц боевой техники.





В нём приняли участие представители 30 соединений и воинских частей, 5 учреждений образования. Всего же в проведении парада было задействовано около 6 тысяч человек. В авиационной составляющей парада приняли участие около 60 воздушных судов в составе 13 парадных расчётов.