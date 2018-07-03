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В Азербайджане восстановили энергоснабжение после аварии на Мингечаурской ГРЭС

ТАСС
БАКУ
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Энергоснабжение восстановлено на всех стратегически важных объектах Азербайджана после аварии на Мингечаурской ГРЭС. Об этом говорится в распространённом в среду совместном оперативном сообщении министерства энергетики Азербайджана и компании Azerenerji.

«Энергообеспечение всех жизненно важных объектов восстановлено», — говорится в сообщении. Согласно распространённым данным, полностью возобновлена подача электроэнергии в северные и западные регионы Азербайджана, частично — в районы Баку. «В кратчайший срок будет восстановлена подача электроэнергии и в другие регионы. В настоящее время ситуация находится под полным контролем, и подача электроэнергии по стране поэтапно восстанавливается», — отмечается в сообщении.

«Объекты первой категории в Баку — больницы, Бакинский метрополитен, международный аэропорт Гейдара Алиева, воинские части и другие объекты государственного значения полностью обеспечены электроэнергией», — уточнил руководитель пресс-службы компании Azerenerji Танрыверди Мустафаев. Отмечается, что работы по полномасштабному возобновлению подачи электроэнергии продолжаются. «Azerenerji будет работать в усиленном режиме», — указал глава службы по связям с общественностью компании Яхья Бабанлы.

В ночь на вторник на большей части территории Азербайджана отключилась подача электроэнергии. По данным главы Azerenerji Этибара Пирвердиева, причиной тому стала авария на узловой подстанции Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования. В воскресенье в Баку была зафиксирована самая высокая температура за последние 120 лет — плюс 44 градуса по Цельсию.

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