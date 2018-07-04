В Бельгии неизвестные напали на мусульманку и начертили ножом на её теле кресты

В Италии мусульмане нашли голову свиньи на заборе своего дома

В бельгийской коммуне Андерлю недалеко от столицы двое неизвестных мужчин напали на 19-летнюю мусульманку, сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на агентство Belga.

Согласно предоставленной информации, девушка шла одна в понедельник вечером в Андерлю, в 60 километрах к югу от Брюсселя, когда она была атакована двумя мужчинами. Неизвестные остановили её посреди улицы и начали оскорблять, называя «грязным арабом». Девушка попыталась убежать от них, но была поймана и повалена на землю.

Преступники разорвали на ней одежду и избили, после чего нанесли на её тело крестообразные порезы с помощью острого предмета.

Бельгийская полиция начала расследование преступления, совершённого на почве религиозной нетерпимости.

О состоянии девушки пока нет никаких сведений.

В последнее время в Европе наблюдается резкое увеличение числа преступлений расистского и исламофобского характера, а также роста крайне правых партий и организаций с антимусульманской и антииммигрантской политикой.