Медведь на несколько часов занял джакузи жителя Калифорнии

Ложная тревога: львы, тигры и ягуар не сбегали из немецкого зоопарка

В Калифорнии медведь пробрался на задний двор дома местного жителя Марка Хофа, залез в его джакузи и плескался в воде на протяжении нескольких часов.

По словам Хофа, он услышал непонятный шум на заднем дворе, но изначально не обратил на него внимание. Когда шум стал усиливаться, Хоф выглянул в окно.

Американец снял на видео, как медведь плескался в джакузи на заднем дворе его дома в штате Калифорния https://t.co/M3Qhqk1bAv pic.twitter.com/ehcSDugKi6 — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) July 4, 2018

«Я встал, посмотрел на кусты, а там медведь перелазит через мой забор», — сказал Хоф.

Пока медведь «отлично проводил время» в джакузи, мужчина прятался в доме. Затем Хоф решился выйти на улицу и снял на видео, как косолапый сидел в его джакузи.

Спустя некоторое время медведь вылез из бассейна и начал пить коктейль «Маргарита», который Хоф приготовил для себя. Через несколько часов животное покинуло двор Хофа, и мужчина приготовил себе два новых коктейля в качестве компенсации.

«Мягко говоря, это была интересная пятница», — сказал Хоф.