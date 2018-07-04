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Медведь на несколько часов занял джакузи жителя Калифорнии

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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В Калифорнии медведь пробрался на задний двор дома местного жителя Марка Хофа, залез в его джакузи и плескался в воде на протяжении нескольких часов.

По словам Хофа, он услышал непонятный шум на заднем дворе, но изначально не обратил на него внимание. Когда шум стал усиливаться, Хоф выглянул в окно.

«Я встал, посмотрел на кусты, а там медведь перелазит через мой забор», — сказал Хоф.

Пока медведь «отлично проводил время» в джакузи, мужчина прятался в доме. Затем Хоф решился выйти на улицу и снял на видео, как косолапый сидел в его джакузи.

Спустя некоторое время медведь вылез из бассейна и начал пить коктейль «Маргарита», который Хоф приготовил для себя. Через несколько часов животное покинуло двор Хофа, и мужчина приготовил себе два новых коктейля в качестве компенсации.

«Мягко говоря, это была интересная пятница», — сказал Хоф.

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