Британия не исключает новых мер против РФ из-за инцидента в Эймсбери

Глава МВД Британии Саджид Джавид не исключил принятия новых мер в отношении РФ в связи с инцидентом в Эймсбери.



Накануне вечером глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу подтвердил, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и бывший двойной агент экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.



Отвечая в парламенте на вопрос о возможности принятия вместе с международными партнерами новых мер в отношении России, Джавид сказал: «Сейчас мы концентрируемся на общественной безопасности, полицейском расследовании. Но по мере появления новой информации, мы решим, какие действия предпринять».



Джавид не исключил также, что в МИД Великобритании может быть вызван посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.



«Пока мы не связывались с послом и не вызывали его, но, как я уже сказал ранее, по ходу появления новой информации мы определимся с нашими дальнейшими действиями, и это может включать вызов посла», — сказал он.

Дополнительные тесты специализирующихся на изучении химического оружия научных сотрудников лаборатории в Портон-Дауне подтвердили, что это нервно-паралитическое вещество, известное под названием «Новичок». Теперь его идентифицировали как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали», —сказал он. «Мы не можем отнести его к той же самой партии на данной стадии, но специалисты с этим разберутся. Мне также сказали, что такое, быть может, и невозможно из-за целого ряда факторов, но, конечно же, мы не можем исключить, что оно из той же самой партии», — отметил министр, по словам которого, тип «Новичка», примененный на территории Великобритании, будет разлагаться еще многие и многие месяцы.

Не «атака» России



Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес в четверг заявил в интервью радиостанции BBC Radio 4 Today, что согласно предварительным данным Лондона, Россия не причастна к инциденту с отравлением в Эймсбери — это не было атакой Москвы.



«Зная о том, что они разрабатывали «Новичок», о том, что цели были связаны, мы утверждаем с высокой степень уверенности, что Россия стоит за изначальной атакой, на данный момент мы не видим доказательств, чтобы связать двух последних пострадавших или со Скрипалями, или с предыдущим местом, где они были отравлены», — сказал Уоллес.



По его словам, «рабочая гипотеза» заключается в том, что это пострадавшие в Эймсбери стали жертвами «последствий предыдущей атаки или чего-то еще, но они не были прямой целью атаки». «Эти люди не были связаны со Скрипалями, это не была атака, это, я думаю, заражение Новичком», — сказал он.



При этом он добавил, что Британия ждет от России информации по мартовскому инциденту в Солсбери, которая якобы могла «обезопасить людей» в графстве, имея в виду повторение инцидентов с отравлением химическим агентом.



«Российское государство …могло бы рассказать нам, что случилось, что они сделали и заполнить некоторые значительные пробелы, которые мы пытаемся заполнить», — заявил Уоллес в интервью радиостанции BBC Radio 4 Today. Он добавил, что «ждет звонка со стороны РФ».



«Я уверен, что, несмотря на то, сколько это займет времени, так как наша страна обладает ведущими экспертными знаниями, мы в конечном итоге выясним, кто сделал это и что случилось. Но на это могут уйти годы, могут уйти месяцы. Это будет непросто. Они (Россия) — те, кто могут заполнить все пробелы, чтобы обезопасить людей», — отметил Уоллес.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в Берлине, что глубоко озабочена инцидентом с отравлением ещё двух человек в британском Эймсбери.



«То, что еще два человека подверглись опасности из-за «Новичка» в Великобритании, вызывает глубокую озабоченность», — сказала Мэй, выступая с заявлением перед прессой вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.



Премьер-министр добавила, что полиция «сделает все возможное» для расследования данного инцидента.



Реакция России



Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва считает тревожной новостью инцидент с вероятным отравлением двух человек в британском Эймсбери.



«Сейчас мы, конечно, обеспокоены. Все-таки в Европе такое уже повторяющееся использование вот таких веществ. Хотя, с другой стороны, мы не располагаем информацией, какие вещества, собственно, использовались, как использовались. Потому что вся эта информация — здесь очень сложно ориентироваться на какие-то сообщения средств массовой информации», — подчеркнул он.



Песков отметил, что ранее «Россия категорически отрицала и продолжает отрицать категорически возможность какой-либо причастности к тому, что там происходило».

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где 4 марта были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Вечером 30 июня 44-летняя британка Дон Стёрджес и её 45-летний спутник Чарльз Роули были найдены без сознания в своем доме в Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию «Новичка», то есть того же нервно-паралитического вещества, которым в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву.

Россия категорически отвергает заявления о своей причастности к инциденту. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.