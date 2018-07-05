Палестинцы протестуют против планов Израиля снести деревню на Западном берегу реки Иордан

Свыше 40 палестинцев получили в среду ранения в столкновениях с израильскими силовиками, которые готовятся к сносу деревни на оккупированном Западном берегу реки Иордан, сообщили местные медики.



Деревню Аль-Хан аль-Ахмар, где по соседству с Иерусалимом, несколькими еврейскими поселениями и дорогой на Мертвое море живут 173 человека, израильтяне признали самостроем и сейчас стягивают туда бульдозеры и иную технику.



«Израильские силы использовали слезоточивый газ и шумовые гранаты против граждан, которые выступают против сноса своих домов. Ранен 41 человек, в том числе семеро отправлены в ближайшие больницы», — сказала РИА Новости пресс-секретарь палестинского Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.



Агентство Франс Пресс пишет также о трех полицейских, которые пострадали в стычках, и 11 задержанных протестующих, среди которых есть активисты израильских организаций левого толка.

В соответствии с «Осло-2», Западный берег реки Иордан разделен на три зоны: зону «А», которую полностью контролирует палестинская администрация; зону «В», в которой палестинцы контролируют гражданскую сферу, а Израиль — безопасность; зону «С», где Израиль полностью контролирует гражданскую сферу и безопасность.



Деревня Аль-Хан аль-Ахмар расположена в так называемой «зоне C» — той части оккупированного Западного берега, которая находится под полным военным и гражданским контролем Израиля.

Израиль не разрешает палестинцам строить на территории зоны «C» и систематически разрушает ранее возведенные ими дома.

Начиная со вчерашнего дня военные армии Израиля снесли 40 домов и построек населенных пунктах Хан аль-Ахмар и Абу-Неввар, где проживают представители общины палестинских бедуинов. Оба района расположены за Разделительной стеной (отделяет Израиль от Западного берега стены Иордан – ред.) на территории Западного берега.

В ходе налета израильтяне применили силу против палестинцев, пытавшихся оказать сопротивление действиям военных. Некоторые из них были задержаны.

Ранее Верховный суд Израиля вынес постановление о сносе 190 бараков палестинцев, а также школы, где обучаются 170 палестинских детей.

С осуждением готовящегося сноса деревни и выселения ее жителей выступил спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов.

«Израиль должен… отказаться от планов перемещения посёлков на оккупированном Западном берегу. Такие действия противоречат международному праву и подрывают возможность урегулирования на основе принципа «два государства для двух народов», — сказано в его заявлении.