СБ Украины заявила о разоблачении мошенников, выманивших $1,5 млн у гражданки США

Служба безопасности Украины (СБУ) при содействии Федерального бюро расследований США разоблачила группу иностранцев, которые преступным путём выманили 1,5 миллиона долларов США у американской гражданки, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.



«Сотрудники Службы безопасности Украины при содействии Федерального бюро расследований разоблачили мошенническую схему завладения деньгами гражданки США через интернет», — говорится в сообщении.



По данным ведомства, граждане одной из африканских стран создали страницу знакомств в одной из социальных сетей. Представляясь американским бизнесменом, который якобы имел бизнес в Украине, злоумышленники познакомились с гражданской США для «организации дальнейшей семейной жизни». Под предлогом решения проблем по закрытию бизнеса на Украине злоумышленники выманили у женщины 1,5 миллиона долларов.



Правоохранители задокументировали снятие полученных преступным путём денежных средств и их дальнейшее перемещение. Злоумышленникам инкриминируется мошенничество, суд в Киеве избрал им меру пресечения в виде заключения по стражу с возможностью внесения залога.