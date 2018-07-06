Бывший премьер Пакистана Наваз Шариф приговорён к 10 годам тюрьмы

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приговорён к десяти годам тюрьмы в рамках дела о коррупции. Вердикт по данному делу вынес в пятницу Антикоррупционный суд Исламабада.

Дочь Наваза Марьям Шариф также была приговорена судом к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Кроме того, они были оштрафованы на 8 и 2 миллиона фунтов стерлингов соответственно. В течение дня оглашение решения суда неоднократно откладывалось. В конечном итоге судья Мухаммад Башир огласил его только в 16:20 по местному времени (14:20 мск).

В данный момент Наваз Шариф и его дочь Марьям находятся в Лондоне. Там проходит лечение жена бывшего главы кабинета министров Кульсум.

Шариф, в третий раз ставший премьер-министром в 2013 году (ранее занимал пост в 1990-1993 гг. и 1997-1999 гг.), 28 июля 2017 года был признан Верховным судом «не соответствующим занимаемой должности» и подал в отставку. Обвинения против Шарифа были выдвинуты после того, как весной 2016 года в СМИ была опубликована информация из так называемого панамского досье (документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией и сопровождением офшорных компаний).