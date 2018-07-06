В Японии повесили основателя секты «Аум Синрикё» и его 6 соратников

В Японии повесили экс-главу религиозной секты «Аум Синрикё» Сёко Асахару. Об этом сообщила японская телекомпания NHK.

Также казнили бывшего «военного министра» секты Киёхидэ Хаякаву, который в 1993 году руководил строительством завода по производству отравляющего газа зарина в одном из японских подразделений. В начале 1990-х Хаякава был частым гостем в российских отделениях организации, именно он занимался покупкой и доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолёта Ми-8.

Помимо Асахары и Хаякавы, повесили ещё пятерых руководителей организации — Сэйити Эндо, Томомицу Ниими, Масами Цутия, Томомаса Накагава и Ёсихиро Иноуэ.

Преступная секта

Секту «Аум Синрикё» организовал Сёко Асахара (настоящее имя — Тидзуо Мацумото) в 1987 году. Её численность достигала, по разным данным, от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России.

В 1994 году адепты секты распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, тогда погибли 7 человек. В марте 1995-го сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления.

Тогда арестовали около 30 руководителей организации. Тринадцати из них, в том числе Сёко Асахаре, вынесли смертные приговоры, которые до сегодняшнего дня не были приведены в исполнение.

Это было вызвано тем, что троим лидерам удалось скрыться, но полиция не теряла надежды их найти, а прокуратура — предъявить обвинения. Было необходимо снять с приговорённых показания по делам трёх скрывающихся руководителей. Через 17 лет они их арестовали, а в 2015 году объявили последний приговор в отношении руководства секты.

Весной прошлого года приговорённых распределили по разным тюрьмам, что означало подготовку к приведению приговоров в исполнение. Сёко Асахару оставили в Токио, там же его и казнили. В последние годы он страдал деменцией, от него так и не удалось добиться внятных показаний, осуждённый отказывался от встреч с семьёй и адвокатами.





Асахара родился в 1955 году, с детства был слеп на один глаз и частично — на другой. После того как ему не удалось поступить в университет, он начал самостоятельно изучать традиционную китайскую медицину.

Через некоторое время он сформировал синкретический культ, включающий в себя элементы буддизма и христианства. Асахара убеждал своих учеников в том, что скоро наступит конец света в связи с грядущей ядерной войной между Японией и США.

Его организация быстро приобрела популярность. Она также имела собственные «министерства», которые должны были сменить правительство Японии после ядерной войны.

Сёко Асахара неоднократно приезжал в Россию и встречался с ведущими политиками, в том числе представителями руководства администрации бывшего президента Бориса Ельцина, бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым и другими.