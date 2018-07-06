Путин пригласил на встречу звёзд мирового футбола

Президент России Владимир Путин пригласил на встречу в Кремле звёзд мирового футбола.

Он заявил, что их визит в Россию мог бы заложить хорошую традицию на будущее.

«Позвольте мне поприветствовать вас в Московском Кремле, выразить слова благодарности президенту ФИФА за то, что он пригласил всех вас в Россию на чемпионат мира по футболу. Мне кажется, что это очень хорошая традиция может быть заложена на будущее, потому что вы как люди, которые известны не только в футбольном мире, но и у вообще у любителей спорта в своих странах и в мире в целом, в значительной степени олицетворяете этот замечательный вид спорта – футбол», — сказал Путин.

На встречу приглашены обладатель Кубка конфедераций 1999 года в составе мексиканской сборной Хорхе Кампос, чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус, чемпион Европы 1988 года из голландской сборной Марко ван Бастен. Также на встрече с Путиным присутствуют чемпион Европы 1992 года датчанин Петер Шмейхель, лучший игрок ЧМ-2010 уругваец Диего Форлан, шестикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов 2008 года Рио Фердинанд, бронзовый призёр чемпионата мира-2015 англичанка Александра Скотт.

На встрече с президентом присутствует и бронзовый призёр чемпионата мира 1998 года хорват Звонимир Бобан. Примечательно, что в предстоящую субботу Россия и Хорватия встретятся в Сочи в четвертьфинале нынешнего футбольного первенства.

Также на встрече глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, помощник президента РФ Игорь Левитин и первый вице-президент Российского футбольного союза олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян.