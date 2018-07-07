Количество жертв в Японии возросло до 156 человек, 88 пропали без вести

Число жертв ливневых дождей, которые обрушились на Японию, и вызванных ими оползней достигло 156 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Киодо. Пропавшими без вести числятся ещё 88 человек.

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги – фактически объявить эти префектуры в зоне бедствия, которое случается раз в несколько десятков лет.

Из разных районов сообщают о разрушениях. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, люди на крышах просят о помощи.

По последним данным, пропавшими без вести числятся около 88 человек. Спасатели при поддержке бойцов Сил самообороны Японии продолжают поисковые операции. В большинстве регионов западной части Японии мощные ливни прекратились или ослабли, что существенно облегчает работу спасателей.

Местные власти предупреждают о сохраняющейся угрозе возникновения оползней, дав указание эвакуироваться 3 миллионам человек в 19 из 47 префектур страны.

Император Японии Акихито в связи со сложившейся ситуацией отменил запланированную на ближайшие дни поездку в западную часть страны, чтобы местная полиция могла полностью сосредоточиться на помощи спасателям в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна «Прапирун», который в среду прекратил своё существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счёту тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.