«Стамбул» стало популярным именем для девочек в Сомали

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Всё больше семей в Сомали дают девочкам имя «Стамбул» в честь крупнейшего мегаполиса Турции, сообщает Агентство Анадолу.

Сомалийский художник Мухтар Мохаммед является одним из тех, кто назвал свою дочь Стамбул, который многие называют «королём городов».

По словам Мохаммеда, он назвал так свою дочь для того, чтобы выразить благодарность турецкому государству за гуманитарную помощь, которую Турция предоставляет во многих регионах Сомали.

Он пояснил, что назвал дочь Стамбул для того, чтобы напомнить своей семье и всему народу Сомали о щедрой поддержке турецкого народа, называя это «жестом доброй воли».

Жительница Сомали Сумейе Адуссекур назвала свою дочь Стамбул после того, как увидела кадры из живописного мегаполиса во время просмотра турецкого сериала.

«Мне очень нравится красивая природа Стамбула. Я даже думала над тем, чтобы поменять своё имя на Стамбул. Позже я дала это имя моей новорождённой дочери», — сказала Сумейе.

По словам женщины, она планирует назвать своего сына в честь президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция направляет гуманитарную помощь в Сомали через несколько гуманитарных учреждений. В сентябре прошлого года Турция открыла учебную базу в Могадишо, где прошли обучение около 10 тысяч сомалийских солдат.