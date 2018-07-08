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Все полуфиналисты ЧМ по футболу в России — страны альянса: НАТО

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
Опубликовано
Фото: Reuters
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Все полуфиналисты чемпионата мира по футболу 2018 — члены НАТО, говорится в сообщении альянса в Twitter.

Первый полуфинал чемпионата мира пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге, где сыграют сборные Бельгии и Франции, а 11 июля в Москве встретятся англичане и хорваты.

«Оставшиеся четыре команды в чемпионате мира по футболу ФИФА относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!», — говорится в сообщении.

Сборная России по футболу в субботу в матче 1/4 финала в серии пенальти уступила команде Хорватии, которая стала последним полуфиналистом турнира. Основное и дополнительно время закончились со счетом 2:2. Это был лучший результат российской сборной на чемпионатах мира в истории.

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