Все полуфиналисты ЧМ по футболу в России — страны альянса: НАТО

Все полуфиналисты чемпионата мира по футболу 2018 — члены НАТО, говорится в сообщении альянса в Twitter.



Первый полуфинал чемпионата мира пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге, где сыграют сборные Бельгии и Франции, а 11 июля в Москве встретятся англичане и хорваты.



«Оставшиеся четыре команды в чемпионате мира по футболу ФИФА относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!», — говорится в сообщении.

The remaining 4 @FifaWorldCup squads are from #NATO countries. Good luck to all the teams! ⚽️ #WorldCup pic.twitter.com/1vK1GrlaRM pic.twitter.com/8pL3YwngUI