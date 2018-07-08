Спасатели начали операцию по выводу детей из затопленной пещеры в Таиланде

Операция по эвакуации 12 школьников и их футбольного тренера, заблокированных наводнением в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда, началась, заявил в воскресенье глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон.



Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.



«Сегодня в 10 утра (06.00 мск) команда из 13 специалистов по водолазным работам в пещере, в составе которой иностранные специалисты, и таиландские военнослужащие, пять наиболее опытных таиландских боевых пловцов, отправились в дальний район пещеры. Операция по выводу на поверхность детей началась», — сказал руководитель спасательной операции.



Он пояснил, что выхода детей вместе с дайверами из пещеры следует ожидать не раньше 21.00 по местному времени (17.00 мск), так как путь до дальней камеры пещеры, в которой находятся дети, займет у дайверов около шести часов, еще не менее пяти часов дайверам вместе с 12 школьниками и их тренером потребуется на обратный путь.



«Сегодня у нас достигнута полная готовность по всем направлениям и лучше, чем сейчас, ситуации для вывода детей в ближайшие дни может не быть», — сказал Осоттханакан. Он пояснил, что, во-первых, многодневное откачивание воды из пещеры достигло главной цели: уровень воды в пещере стал значительно ниже естественного для сезона дождей, что оставляет на маршруте эвакуации меньше полностью затопленных участков, которые дайверам с детьми придется преодолевать под водой.



«Во-вторых, по информации врачей, находящихся в пещере, дети достаточно физически окрепли, их моральный дух на высоте, они настроены на возвращение домой. В результате тренировок в течение нескольких дней они получили базовые навыки пользования водолазным снаряжением. И, в третьих, у нас готовы все условия для быстрой доставки их в больницу для реабилитации после двухнедельного пребывания в пещере, готовы врачи-специалисты по всем необходимым для их восстановления направлениям медицины», — сказал глава штаба спасательной операции.



«Наступил тот момент, когда ждать уже больше нельзя, мы в хорошей готовности, условия для эвакуации оптимальные и лучше уже могут не стать: усиливающиеся дожди, надвигающийся на наш регион циклон, о котором предупреждают синоптики, могут резко изменить ситуацию к худшему, прежде всего, повысить уровень воды в пещере. Поэтому мы приступаем сегодня», — сказал он.



Осоттханакан также добавил, что в течение дня будет проводить брифинги для журналистов о ходе операции.