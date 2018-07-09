Восьмой спасенный из пещеры Тхам Луанг выведен на поверхность

Восьмой спасенный из пещеры Тхам Луанг в северном Таиланде выведен на поверхность и находится в полевом госпитале у входа в пещеру, сообщает в понедельник интернет-версия газеты «Кхао Сот».



«Восьмой «Лесной Вепрь» на поверхности! Иностранные дайверы и таиландские боевые пловцы продолжают эвакуацию детей из пещеры. Восьмой спасенный находится в полевом госпитале у входа в пещеру», — пишет издание.



Во время эвакуации и на брифинге вечером в воскресенье спасатели называли эвакуированных детей кодовыми именами: «Лесной Вепрь 1», «Лесной Вепрь 2» и так далее, используя в кодовом обозначении название школы, в которой учатся подростки — Академия Лесных Вепрей, и их футбольной команды «Лесные Вепри».







В понедельник утром приостановленная накануне с наступлением сумерек операция по эвакуации детей из затопленной пещеры в Таиланде была возобновлена. Операция по выводу детей на поверхность была прервана в воскресенье вечером, после того, как из затопленной пещеры международной группой кейв-дайверов и таиландских боевых пловцов были эвакуированы первые четверо детей.



Детей выводили в легководолазном снаряжении, и около одного километра из пяти, отделявших их от выхода из пещеры, они проплыли под водой в сопровождении опытных дайверов.



Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.