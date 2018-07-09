В Брюсселе прошёл 20-й саммит Украина-ЕС

Украинский президент Пётр Порошенко прибыл 9 июля на 20-й саммит Украина-ЕС, сообщает агентство «Укринформ».

В рамках саммита Порошенко, глава Европейского совета Дональд Туск, а также президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провели встречу с глазу на глаз, после чего стороны приняли совместное заявление.

Лидер Украины заявил, что на саммите был согласован дальнейший путь сближения Украины с Евросоюзом.

«Сегодня мы согласились с видением дальнейшей секторальной интеграции, полностью основанной на положениях Соглашения об ассоциации», — сказал Порошенко на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.

Порошенко уточнил, что речь идёт о четырёх направлениях или секторах сближения. «Это сектор энергетики, внедрение шенгенского законодательства, внедрение цифрового рынка, а также углубление таможенного сотрудничества», — пояснил украинский лидер.

Саммит прошёл на фоне вступления в силу решения ЕС о предоставлении Украине новой четвёртой программы макрофинансовой помощи в объёме 1 миллиарда евро и решения Совета ЕС продлить до 31 января 2019 года экономические санкции против России.