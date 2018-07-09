Глава МИД Британии Джонсон ушёл в отставку на фоне разногласий в правительстве по Brexit

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушёл в отставку, сообщила канцелярия британского правительства.

«Во второй половине дня премьер-министр (Тереза Мэй) приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД. Премьер поблагодарила Бориса за работу. О том, кто станет новым министром, будет объявлено в ближайшее время», — говорится в полученном РИА Новости заявлении канцелярии премьера.

Отставка Джонсона стала второй за последние сутки. Накануне пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис. Обе отставки связаны с обострившимися в последние дни разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit. Джонсон и Дэвис были ключевыми министрами в кабинете Мэй, они являлись сторонниками «жесткого Brexit». В минувшую пятницу Мэй заявила о намерении смягчить условия выхода Британии из ЕС.

В понедельник Джонсон должен был принять участие в пресс-конференции со своими коллегами — главами МИД Германии и Польши — на проходящем в Лондоне саммите, посвященном развитию региона Западных Балкан. Но в итоге на этом саммите руководитель Форин оффиса так и не появился.

По свидетельству политических аналитиков, такой поворот событий может поставить в крайне сложное положение Мэй и привести к началу борьбы внутри правящей Консервативной партии за пост лидера. В теории это может привести к отставке Мэй с поста лидера партии и, соответственно, главы правительства.

На посту главы МИД Джонсон прибыл чуть менее двух лет.