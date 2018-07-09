Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе 11 июля

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении обсудят 11 июля в Брюсселе урегулирование в оккупированном Нагорном Карабахе, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.



«Министр иностранных дел Азербайджанской республики Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел республики Армения Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов — Российская Федерация, Стефан Висконти — Франция и Эндрю Шофер — США) встретятся 11 июля 2018 года в Брюсселе. Во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик», — сообщил Гаджиев.



По его словам, на встрече обсуждаться переговорный процесс по урегулированию в Нагорном Карабахе.

«По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ 11 июля в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова», — говорится на странице армянского внешнеполитического ведомства в Twitter.



Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что надеется на подвижки в карабахском урегулировании на встрече с армянским коллегой.

Оккупированный Нагорный Карабах был признан международным сообществом территорией Азербайджана, но был захвачен армянскими сепаратистами после распада Советского Союза в начале 1990-х годов при военной поддержке Армении. Из-за вооружённого конфликта десятки тысяч военных и мирных жителей погибли, сотни тысяч, в основном этнических азербайджанцев, были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на мирное соглашение 1994 года, на границе всё ещё случаются стычки. В апреле 2016 года они переросли в столкновения, в результате чего погибли более 200 военнослужащих.

Мирный процесс по деоккупации Нагорного Карабаха всё ещё находится на стадии переговоров.