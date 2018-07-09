Женщина, отравившаяся в Эймсбери нервно-паралитическим веществом, скончалась

Женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, скончалась, открыто дело об убийстве, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.



Утром 4 июля британская полиция сообщила о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери (графство Уилтшир), где два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества» и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу подтвердил, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где были отравлены Скрипали. Лондон обвиняет Россию в отравлении Скрипалей, Москва это отрицает.



«Следователи начали расследовать дело об убийстве после того, как женщина, соприкоснувшаяся с нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери, графство Уилтшир, скончалась в больнице этим вечером, в воскресенье, 8 июля», — говорится в сообщении Скотланд-Ярда.



Полиция сообщает, что личность умершей установлена: это 44-летняя Дон Стерджесс из Даррингтона.



«Вскрытие состоится позднее», — указывается в сообщении.



Соболезнования в связи с кончиной Стерджесс выразил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.



«Это шокирующее и трагическое известие. Дон оставила свою семью, в том числе троих детей, наши мысли и молитвы сейчас с ними в это невероятно тяжелое время», — заявил Басу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что «потрясена и шокирована» смертью Дон Стерджес. Об этом сообщил в эфире телеканал Sky News, добавивший, что глава правительства уже направила соболезнования семье покойной.

«Полиция и сотрудники служб безопасности безотлагательно занимаются установлением фактов этого инцидента, который теперь расследуется как убийство», — приводит слова премьера другой источник — агентство Press Association. «Правительство, — отметила Мэй, — стремится обеспечить полную поддержку местному населению по мере того, как оно занимается этой трагедией».