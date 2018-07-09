Порошенко прибыл в Брюссель на 20-й саммит Украина-ЕС

Украинский президент Пётр Порошенко прибыл 9 июля на 20-й саммит Украина-ЕС, сообщает агентство «Укринформ».

В рамках саммита Порошенко, глава Европейского совета Дональд Туск, а также президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу с глазу на глаз, после чего стороны планируют принять совместное заявление.

В ходе саммита лидеры Украины и ЕС обсудят состояние имплементации Соглашения об ассоциации, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Стороны также обсудят перспективы дальнейшего углубления секторальной интеграции Украины в сферах цифрового рынка, энергетического союза, таможенного дела, юстиции и внутренних дел в развитие инициатив президента Украины, представленных 15 июля 2017 года.

Состоится обмен мнениями относительно путей усиления помощи Евросоюза Украине, направленной на внедрение реформ и укрепление энергетической безопасности.

Особое внимание во время саммита лидеры уделят координации действий с целью повышения эффективности политики санкций против России, усиления международного давления на Кремль для полного выполнения Минских договорённостей и восстановления территориальной целостности Украины, а также немедленного освобождения украинских заложников и политических заключённых.

Саммит будет проходить на фоне вступления в силу решения ЕС о предоставлении Украине новой четвёртой программы макрофинансовой помощи в объёме 1 миллиарда евро и решения Совета ЕС продлить до 31 января 2019 года экономические санкции против России.