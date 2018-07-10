В Грузии пастух убил американскую семью

Полиция Грузии задержала 20-летнего пастуха по обвинению в убийстве американцев, мужа с женой и их четырёхлетнего ребенка, ему грозит пожизненное заключение, сообщили в МВД страны.

Ранее, 6 июля, в агентство по управлению чрезвычайными ситуациями «112» поступило сообщение о пропаже двух туристов с двойным гражданством Грузии и США, а также их ребёнка, которые находились в ущелье Хада на территории Душетского муниципалитета (регион Мхета-Мтианети). Грузинские спасатели сначала обнаружили тела родителей, поиски их ребёнка длились на протяжении нескольких дней. Помочь найти тело ребёнка спасателям помог молодой пастух, он и был единственным подозреваемым в убийстве иностранцев.

«Следствием установлено, что 4 июля в ущелье Хада, на прилегающей к водопаду территории, М.К. осуществил смертельный выстрел из охотничьего оружия в адрес Р.С. и его ребёнка, а Л.С. упала в ущелье, когда пыталась убежать и скончалась на месте», — отмечено в заявлении.

По данным ведомства, сначала расследование началось по статье причинение смерти по неосторожности, совершённое в отношении двух или более лиц, однако позже переквалифицировалось на убийство при отягчающих обстоятельствах. Задержанному грозит бессрочное заключение.

Убитые иностранцы проживали в Грузии более 6 лет. МВД продолжает расследование дела.