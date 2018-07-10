Застрявшие в пещере в Таиланде 12 детей и тренер спасены

Все 12 подростков и их тренер, застрявшие в пещере на севере Таиланда, были спасены в среду.

«Двенадцатый «Вепрь» и тренер Эк вышли из пещеры и направляются в полевой госпиталь», — сообщает телеканал.



Группа спасателей с тренером и подростком вышла из пещеры в 17.43 по местному времени (13.43 мск), говорится в сообщении.



Спасатели называют эвакуированных детей кодовыми именами: «Лесной Вепрь 1», «Лесной Вепрь 2» и так далее, используя в кодовом обозначении название школы, в которой учатся подростки — Академия Лесных Вепрей, и их футбольной команды «Лесные Вепри».



В ходе двух дней эвакуации спасатели помогли попасть на поверхность восьми подросткам. Все пострадавшие доставлены в больницу города Чианграй, где они будут несколько дней проходить реабилитацию.





23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие.

В течение двух дней, 8 и 9 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка, после этого ученики были доставлены на вертолетах в больницу, где помещены в карантин.