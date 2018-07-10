Туск ответил на критику Трампа по поводу военных расходов ЕС

Глава Европейского совета Дональд Туск во вторник напомнил президенту США Дональду Трампу, что ЕС является надёжным союзником США, в отличие от России и Китая. Об этом он заявил во вторник, обращаясь к Трампу во время церемонии подписания новой декларации о расширении сотрудничества между ЕС и НАТО в Брюсселе.

«Дорогие Соединённые Штаты, цените своих союзников, в конце концов, у вас их осталось не так много», — сказал он, подчеркнув, что у США нет и не будет лучшего союзника, чем ЕС.

«Мы тратим на оборону намного больше, чем Россия, и столько же, сколько Китай», — сказал он. «Надеюсь, что вы не сомневаетесь, это является инвестицией в нашу безопасность, чего нельзя сказать с уверенностью о российских и китайских расходах», — добавил Туск.

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь потребовал от партнёров по НАТО увеличить военные расходы и выразил недовольство тем, что Америка несет львиную долю затрат на финансирование альянса. Он напомнил, что США тратят на НАТО намного больше, чем любая другая страна и высказал мнение о том, что НАТО нужна Европе значительно больше, чем США. Об этом Трамп написал на своей личной странице в сети Twitter за несколько дней до начала саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе.