Боснийцы вспоминают жертв геноцида 1995 года в Сребренице

Траурные мероприятия, посвящённые 23-й годовщине массовых расправ над мусульманским населением города Сребреница, а также церемония захоронения ещё 35 жертв проходят в среду в мемориальном центре в Поточари на востоке Боснии и Герцеговины с участием зарубежных гостей и родственников жертв трагедии.

Каждый год 11 июля чтят память жертв массовых расправ Сребренице, в результате которых в 1995 году были жестоко убиты более 8 тысяч боснийских мусульман.

На церемонии памяти Турцию представляет министр юстиции Абдульхамит Гюль. Также среди гостей присутствует один из бывших оппозиционных кандидатов в президенты Сербии Седомир Йованович.

Останки недавно опознанных жертв геноцида будут преданы земле на коллективных похоронах. В то время как десятки зелёных гробов были выстроены в ряд, родные, потерявшие своих близких в результате кровавых событий, прощались с ними.

После похорон в этом году количество захоронений на кладбище возрастёт до 6.610 человек.

Везид Ибрич, которому было только 16 лет на момент смерти, станет самой молодой жертвой, которую похоронят в этом году, а самой взрослой будет 71-летний Сахин Халилович. Также будет похоронена Ремзия Дудич, которая была жестоко убита сербскими солдатами, несмотря на беременность.





Осада Сребреницы и последовавшие массовые расстрелы населения были устроены сербскими войсками под командованием генерала Ратко Младича, одержимыми идеей о «Великой Сербии». Впоследствии в 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорил Младича к пожизненному заключению, признав его виновным в совершении геноцида и преступлений против человечества.

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич в 2016 году был приговорён к 40 годам тюрьмы также по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечества.

Эти события стали самым большим массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны и самым кровавым эпизодом войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов.

В 2007 году международный Гаагский трибунал признал расправы над боснийскими мусульманами актом геноцида, а в январе 2009 года Европейский парламент провозгласил 11 июля Днём памяти геноцида в Сребренице.