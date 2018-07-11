Греция вышлет двух российских дипломатов

Правительство Греции приняло решение выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум. Об этом в среду сообщила афинская газета Kathimerini со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники.

Газета уточняет, что меры связаны с «противоправными действиями против национальной безопасности» и «служат ответом на незаконные действия на греческой территории, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела Греции».

Среди обвинений в адрес дипломатов — попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников.

«Инициатива Афин не оказалась «ударом грома с ясного неба», но отвечает на ряд скоординированных действий по попытке расширения влияния России в Греции», — уточняет издание.

Реакция Москвы на действия Афин последовала незамедлительно.

Россия традиционно зеркально отвечает на высылку своих дипломатов из зарубежных стран, заявили журналистам в среду в МИД РФ, комментируя сообщения о высылке российских дипломатов из Греции.

«На высылку дипломатов следуют зеркальные меры», — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Греция хочет поддерживать хорошие отношения с Россией, содействовать дружбе двух народов, сотрудничеству правительств и субъектов гражданского общества с обеих сторон, подчеркивает газета Kathimerini. Однако, по словам источников, это можно сделать только на основе паритета и при условии взаимного уважения суверенитета и независимости двух стран.

Издание утверждает, что у России уже были попытки вмешаться в особо чувствительные национальные проблемы и интересы Греции на Балканах, в частности по вопросу о названии БЮРМ (Македонии). «Дипломатические источники отмечают, что решение Афин относится исключительно к действиям этих четырёх человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России», — отмечает газета.