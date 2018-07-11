Ненастоящего саудовского принца разоблачили из-за поедания свинины

Американский мошенник колумбийского происхождения, 47-летний Энтони Жиньяк на протяжении более 20 лет притворялся саудовским принцем до тех пор, пока не был разоблачён из-за своего незнания норм ислама.

Американец был пойман на любви к блюдам из свинины, которые, как известно, мусульмане не употребляют в пищу, сообщает британская газета Daily Mail.

По данным издания, Жиньяк был осуждён за мошенничество ещё в 2008 году, когда ему удалось обмануть отель и несколько компаний на сумму в размере 10 тысяч долларов США. Тогда в ходе следствия выяснилось, что мужчина притворялся членом королевской семьи с 1991 года, но ему удалось выйти на свободу под залог. Детали этого процесса не уточняются.

Благодаря своим успешно проведённым многомиллионным аферам, он смог приобрести роскошную квартиру на Фишер-Айлэнд в Майами и множество автомобилей класса люкс.

Жиньяк продолжал жить в образе саудовского принца до тех пор, пока специалист по недвижимости Джеффри Соффер, с которым Жиньяк должен был заключить сделку, не разоблачил его.

В марте 2017 года, когда двое встретились для переговоров, Соффер обратил внимание на то, что член королевской семьи из Садовской Аравии налегает на блюда из свинины, употребление которой запрещено в исламе. Соффер обратился к службе безопасности с просьбой проверить мошенника, и обман был разоблачён.

Вскоре правоохранительные органы Флориды начали расследование. В ходе обыска в пентхаусе Жиньяка были обнаружены визитки на разные имена, кредитные карты, большие суммы наличными и финансовые документы на имя принца Саудовской Аравии.

Приговор Жиньяку будет вынесен в августе.