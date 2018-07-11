Трамп считает Германию «заложницей» России

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой стран НАТО, одобривших строительство газопровода «Северный поток – 2». До рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе Трамп в разговоре с журналистами резко раскритиковал Германию, назвав её «заложницей» России.

«Это крайне прискорбно, что Германия заключает газовую сделку с Россией, — заявил он. — Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны, а между тем ряд государств заключает соглашение с Россией на строительство газопровода».

«Мы должны защищать вас, а вы отдаёте миллиарды долларов в сундуки России, — продолжил он. — Германия находится у них [России] в заложниках. Мы определённо должны обратить на это внимание».

«Германия полностью контролируется Россией. После строительства нового трубопровода более 70 процентов поставок природного газа будут поступать из России», — заявил он. Президент США также напомнил в этой связи, что Германия «платит в бюджет НАТО только 1 процент от своего ВВП», а также о том, что глава совета директоров компании Nord Stream 2 — бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

«Скажите мне, это справедливо? — заявил Трамп. — Это неприемлемо!» Он отметил, что «Германия — это богатая страна» и что, по его мнению, Берлин может «увеличить свои военные расходы немедленно».

Реализация проекта «Северный поток – 2» неприемлема для США, подчеркнул Трамп.

«Они строят газопровод, цель которого — платить миллиарды долларов России, — сказал Трамп генсеку альянса. — НАТО должна что-то с этим сделать, хотя я не знаю, что вы можете сделать».

«Северный поток – 2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

РФ и Германия неоднократно отмечали, что «Северный поток – 2» является исключительно коммерческим проектом, который лишён каких-либо политических мотивов. В то же время канцлер Германии Ангела Меркель в апреле обозначила роль политических факторов, сопутствующих реализации проекта. По её словам, строительство газопровода должно быть увязано с гарантией сохранения поставок газа через Украину.