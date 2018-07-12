В Колумбии взорвали оставшуюся часть обрушившегося в январе моста

Здание в Турции обрушилось на следующий день после неудачного сноса с помощью динамита

Власти Колумбии в среду взорвали оставшуюся часть недостроенного вантового моста, при обрушении которого в начале года погибли девять человек.

Оставшуюся часть недостроенного вантового моста в центре Колумбии в среду уничтожили контролируемым взрывом. За сносом конструкции следили 11 экспертов.

В операции было использовано около 200 килограммов взрывчатки, 30 детонаторов и почти три километра детонирующего шнура. По словам инженеров, уничтожение прошло по плану.

Власти Колумбии взорвали часть недостроенного вантового моста, несчастный случай на котором в январе убил 9 строителейhttps://t.co/KK3apim7Qv pic.twitter.com/bQWc9Cpx7P — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) July 12, 2018

«Этот мост, как следует из многочисленных исследований, был очень плохо сконструирован. Рабочие неправильно осуществляли сборку металлоконструкций. Они делали это в обратном направлении от требуемого. Так что при любой добавочной нагрузке мост бы развалился», — сказала инженер Виллипн Валенсия.

Вантовый мост должен был стать частью трассы между столицей, Боготой, и расположенным в 75 километрах от нее городом Вильявисенсио. 15 января этого года один из пролетов конструкции внезапно обрушился в пропасть, в результате чего погибли девять строителей. В ближайшее время власти Колумбии решат, будут ли они строить на этом месте другой мост.