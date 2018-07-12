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В Колумбии взорвали оставшуюся часть обрушившегося в январе моста

РЕЙТЕР
ГУАЙЯБЕТАЛЬ, Колумбия
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Фото: Reuters
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Власти Колумбии в среду взорвали оставшуюся часть недостроенного вантового моста, при обрушении которого в начале года погибли девять человек.

Оставшуюся часть недостроенного вантового моста в центре Колумбии в среду уничтожили контролируемым взрывом. За сносом конструкции следили 11 экспертов.

В операции было использовано около 200 килограммов взрывчатки, 30 детонаторов и почти три километра детонирующего шнура. По словам инженеров, уничтожение прошло по плану.

«Этот мост, как следует из многочисленных исследований, был очень плохо сконструирован. Рабочие неправильно осуществляли сборку металлоконструкций. Они делали это в обратном направлении от требуемого. Так что при любой добавочной нагрузке мост бы развалился», — сказала инженер Виллипн Валенсия.

Вантовый мост должен был стать частью трассы между столицей, Боготой, и расположенным в 75 километрах от нее городом Вильявисенсио. 15 января этого года один из пролетов конструкции внезапно обрушился в пропасть, в результате чего погибли девять строителей. В ближайшее время власти Колумбии решат, будут ли они строить на этом месте другой мост.

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