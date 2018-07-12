Трамп обсудит с Путиным Сирию, Украину и вмешательство в выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящем саммите с российским лидером Владимиром Путиным обсудит ситуацию в Сирии и в Украине, а также вопрос о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.



«Думаю, мы идем на эту встречу, не ожидая многого. Мы хотим прояснить (вопрос о) Сирии. Мы также зададим ваш любимый вопрос о вмешательстве, я задам этот вопрос снова. Но мы также будем обсуждать другие вопросы. Мы будем говорить об Украине», — заявил он на внеплановой пресс-конференции в ходе саммита НАТО в Брюсселе.



Американский президент добавил, что Путин «может быть будет отрицать» вмешательство России в выборы в США, но он всё равно задаст вопрос об этом и попросит «не делать этого снова».

«Посмотрим, что произойдет… Похоже, будет большая программа, и это займет много времени. Посмотрим, к чему это приведет, но это может оказаться продуктивным, чем-то очень продуктивным. А может и нет. Но я думаю, встреча с Путиным — это отлично», — отметил президент США.



Расследование вмешательства России в американские выборы и предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Россия отрицает подобные заявления.

Трамп также заявил, что ему не нравится ситуация вокруг Крыма, она произошла в президентство его предшественника Барака Обамы.



«Задолго до того, как я пришёл сюда (на этот пост), президент Обама позволили этому случиться. Это было в его смену, а не в мою», — заявил американский лидер на внеплановой пресс-конференции в ходе саммита НАТО в Брюсселе.



«Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Но он позволил. Это было его решение. Что случится с Крымом дальше — я не могу вам сказать. Но мне не нравится ситуация с Крымом. Но, опять же, это была смена Обамы, а не Трампа», — добавил он.

Владимир Путин и Дональд Трамп планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.