Число жертв ливней в Японии достигло около 200 человек

В результате наводнения в юго-западных и центральных районах Японии погибли более 200 человек, сообщают местные СМИ.

Генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга сообщил, что официально числятся пропавшими без вести 23 человека. При этом пока не удаётся подтвердить местонахождение ещё 42 человек в префектуре Хиросима, а подобные сообщения продолжают поступать, привёл Суга последние данные правительства.

Генеральный секретарь сказал также, что в пятницу премьер-министр Синдзо Абэ вновь посетит пострадавшие районы.

На месте бедствия работают 73 тысячи сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны, задействованы 80 вертолётов.

В свою очередь, телекомпания NHK сообщает, что из районов бедствия эвакуировали уже 5600 человек. Без воды по-прежнему остаются 239 тысяч домохозяйств, большая часть из них (около 200 тысяч) находится в префектуре Хиросима.

Наводнение в Японии

Ливневые дожди, которые обрушились на юго-западные и центральные районы Японии в конце прошлой недели, привели к паводкам и оползням, из-за чего несколько городов оказались затоплены.

К утру воскресенья в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, в префектуре Эхимэ — 745 миллиметров, Киото — 465, Хиросима — 442, Хёго — 430, в префектуре Окаяма, где в ряде районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, — 310 миллиметров. Это в два-три раза выше среднемесячной нормы.

Сильнее всего пострадали префектура Хиросима, где течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост, и префектура Эхимэ на острове Сикоку.

Полный масштаб бедствия еще неясен.

Из-за этого Абэ отменил запланированную на 11-18 июля поездку в Европу и на Ближний Восток. Позднее официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что саммит ЕС — Япония перенесли из Брюсселя в Токио, он пройдёт 17 июля.