Воздушный шар в виде Трампа-младенца запустили на акции протеста в Лондоне

Утром в пятницу участники проекта Trump Baby провели обещанную ранее акцию и запустили в небо шестиметровый воздушный шар, изображающий президента США Дональда Трампа в виде младенца. Во рту у надувного президента соска, в руке мобильный телефон, а сам он в подгузнике. Несколько одетых в красные комбинезоны с надписями Trump babysitter («няня Трампа») молодых людей привязали воспарившего «Трампа» к креплениям на земле. По требованию мэрии Лондона шар не должен лететь над городом, он может только парить в одном месте — над парламентской площадью.



«Мы хотим обратить внимание всех на сущность Трампа. Он — враг мигрантов, враг меньшинств и враг женщин. Такого человека не стоит принимать с почестями в нашей стране, ему тут не место. И мы хотим, чтобы парламентарии, а также все, кто тут находится, увидели, как мы к нему относимся… Он — капризный младенец, таким мы его и представили (в виде шара)", — рассказал РИА Новости один из участников акции.

В Лондоне на акции протеста запустили в небо шестиметровый воздушный шар, изображающий президента США Дональда Трампа в виде младенца https://t.co/cWb2WjcgLd pic.twitter.com/6oOJzWFf7l — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) July 13, 2018

Шар в небе над площадью заинтересовал туристов. Многие фотографировали его, делали селфи. Часть туристов вступала в разговоры с организаторами акции и противниками Трампа.



На площади проходили несколько акций. Человек в костюме снежного человека, в маске Трампа и красной бейсболке стоял в небольшой клетке на тротуаре и, пытаясь изобразить интонации американского лидера, беседовал с прохожими. Еще несколько человек прохаживались по газону площади с плакатами, на которых были написаны оскорбления в адрес Трампа. Прямо напротив парламента группа противников Brexit установила щит с рисунком, где были изображены стоящие за решеткой члены британского правительства — плакат призывал посадить британских министров в тюрьму за намерение провести Brexit без учета интересов британцев.



«Трамп и Brexit — это катастрофы одного порядка. Выход из ЕС приведет страну к катастрофе и нищете. Трамп же хочет, чтобы Британия порвала с Европой и постоянно поддерживает действия Мэй и ее министров. Нельзя допускать Brexit, его нужно остановить. Остановить нужно и Трампа. Он опасен для всего мира», — рассказал один из участников пикета по имени Джонатан.



Сами туристы, скорее, поддерживали активистов. Никто из тех, с кем удалось пообщаться РИА Новости, не признался в поддержке Трампа.



«Мы из Италии. Не очень следим за событиями в США, но нам не нравится Трамп. У него плохое воспитание, он не сдержан, нам он неприятен, и мы понимаем, почему британцы протестуют против его приезда», — поделилась молодая пара, приехавшая в Лондон накануне в качестве туристов.



По их словам, они не расстроились, что поездка совпала с антитрамповскими демонстрациями. «Это тоже интересный опыт, мы посмотрим (за маршем протеста)", — сказали туристы.



Вмешавшийся в разговор мужчина, представившийся жителем американского города Атланта, буквально прокричал: «То, что он (Трамп) говорит и делает — это позор!».



На Трафальгарской площади задолго до начала основной акции провели митинг представители Социалистической партии. Группа студентов-социалистов прошла по площади, выкрикивая лозунги против нарушения прав меньшинств и против политики правительства.



«Дональд Трамп — большой раздраженный ребенок с хрупким эго. Он также расист, демагог, он представляет угрозу для женщин, мигрантов и меньшинств. Он смертельно опасен для мира во всем мире и будущего жизни на Земле. Мы хотим сделать так, чтобы он (Трамп) знал, что вся Британия презирает его и смеется над ним. Вот почему наша группа без труда собрала достаточно средств, чтобы заказать шестиметровый шар и запустить его над Парламентской площадью», — говорится на интернет-странице организаторов акции.



Для проведения акции мэрия Лондона поставила строгие условия: шар будет находиться в воздухе в пятницу с 9.30 до 11.30 утра местного времени (11.30 — 13.30 мск) и может подниматься на высоту не более 30 метров. При этом шар должен быть привязан к конструкции на земле. Активисты проекта Trump Baby собрали через краудфандинговую платформу почти 20 тысяч фунтов стерлингов на изготовление шестиметрового воздушного шара в виде Трампа. Заправляемый гелием «президент» изображен младенцем, одетым в подгузник, во рту у него соска, в руке — мобильный телефон.



Ранее о своем намерении участвовать в акции протеста в Лондоне в связи с визитом Трампа заявили около 55 тысяч пользователей соцсетей. В Лондоне уже проходили протесты против избрания Трампа, однако предстоящая акция может стать самой многочисленной. Скотланд-Ярд заявил, что ожидает массовую акцию протеста и готов обеспечить безопасность ее участников. Мэр города Садик Хан призвал активистов не нарушать порядок.







Американский президент накануне прилетел в аэропорт Станстед, откуда на вертолете направился в резиденцию американского посла в лондонском Риджентс-парке. Затем президент выехал на официальный ужин с Терезой Мэй в Бленхеймский дворец, где родился бывший премьер Британии Уинстон Черчилль.



На следующий день американский лидер проведет переговоры с главой британского правительства в загородной резиденции Чекерс, а затем будет принят в Виндзорском замке королевой Британии Елизаветой II. В заключительный день поездки президент США, согласно планам, посетит площадку для гольфа Тернберри в Шотландии, после чего отправится на родину.