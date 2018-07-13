Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили нагорно-карабахский конфликт

Главы МИД Азербайджана и Армении обменялись мнениями и обсудили дальнейшие шаги по возвращению к переговорам, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна. Заявление было распространено в четверг.

Посредники подчеркнули значимость снижения напряженности в регионе.

«Сопредседатели также подтвердили приверженность к помощи сторонам в поиске мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, основанного на ключевых принципах Хельсинского заключительного акта», — говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие сопредседатели МГ ОБСЕ от России, Франции и США Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шофер, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Министры договорились в ближайшее время встретиться снова под эгидой сопредседателей.

Нагорно-карабахский конфликт возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

Оккупированный Нагорный Карабах был признан международным сообществом территорией Азербайджана, но был захвачен армянскими сепаратистами после распада Советского Союза в начале 1990-х годов при военной поддержке Армении. Из-за вооружённого конфликта десятки тысяч военных и мирных жителей погибли, сотни тысяч, в основном этнических азербайджанцев, были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на мирное соглашение 1994 года, на границе всё ещё случаются стычки. В апреле 2016 года они переросли в столкновения, в результате чего погибли более 200 военнослужащих.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированных земель Азербайджана не выполняются Арменией.