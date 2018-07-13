Сын национального героя Ливии Омара Мухтара скончался в возрасте 97 лет

Мохаммед Мухтар, сын и единственный потомок национального героя ливийского народа Омара Мухтара, боровшегося против итальянских захватчиков в 20-е годы, умер в четверг 12 июля в возрасте 97 лет в городе Бенгази в восточной части Ливии.

Как сообщил источник Агентству Анадолу, Мохаммед умер в саду своего дома. В последние годы он сильно болел и периодически проходил лечение как в пределах своей страны, так и за рубежом.

Мохаммед Мухтар родился в 1921 году недалеко от восточного ливийского города Эль-Мерг, где проживал со своей матерью Низлой аль-Гилани и некоторыми родственниками.

В 1927 году, когда мальчику было всего шесть лет, отец отправил его с матерью в Египет, чтобы посвятить свою жизнь борьбе с итальянскими оккупантами.

Мухтар прожил 18 лет в городе Эль-Хаммам на западе страны, путешествуя между городами Сиди-Баррани, Матрух, Александрия и другие. Он был дважды женат, но наследников у него не осталось. Мухтар был единственный, кто продолжил деятельность отца после смерти своего брата и всех его родственников.

В 2012 году, уже будучи в возрасте, он посетил Турцию в рамках программы гуманитарной организации IHH. Тогда Мухтар отметил, что поддержка и помощь, оказанная Ливии турецким народом во время революции, «никогда не будет забыта ливийцами».

Прославленный отец Мохаммеда Омар Мухтар, чьи предки принадлежали к бедуинскому племени Минифа, перекочевавшему в VIII веке из Аравии в Киренаику, родился в 1861 году.

Он провёл последние 20 лет своей жизни, сражаясь с итальянской оккупацией, за что получил прозвище «лев пустыни».

Высоко образованный человек и прекрасный руководитель, он воевал сначала против британских войск, расположившихся вдоль границы Египта с Ливией, а затем против французских колонизаторов, которые пытались вторгнуться в Южный Судан и Чад в 1900 году.

С началом итало-турецкой войны в 1911 году он включился в борьбу с итальянцами, выступая за единство ливийского народа, осуждая межклановую борьбу различных племён и считая своей миссией борьбу против иностранных захватчиков.

В 1912 году Рим объявил Ливию итальянской колонией. В течение следующих 20 лет Мухтар возглавлял ливийское сопротивление против итальянских оккупантов, которые понесли большие потери в результате его военных тактик.

16 сентября 1931 года 73-летний лидер сопротивления и национальный герой Ливии был повешен фашистскими оккупационными властями Италии после отказа принять их условия капитуляции.

Последние годы жизни «льва пустыни» стали основой для одноимённой киноленты 1981 года, созданной известным американским режиссёром сирийского происхождения Мустафой Аккадом.