В Шотландии задержан пролетевший над головой Трампа парапланерист

Шотландская полиция задержала парапланериста, который в минувшую пятницу пролетел фактически над головой у президента США Дональда Трампа, когда тот прибыл в принадлежащий ему гольф-курорт Trump Turnberry на западном побережье Шотландии. Об этом сообщила газета The Sun on Sunday.

Сославшись на информацию стражей порядка, издание сообщило, что задержанному 55 лет. Газета также разместила фотографию, на которой видно, как человек на параплане с пропеллером пролетел примерно на высоте крыши трёхэтажного здания отеля прямо над личным вертолётом американского лидера. При этом с параплана свешивался баннер природоохранной организации Greenpeace, который гласил: Trump: Well Below Par («Трамп: гораздо ниже необходимого уровня»).

Баннер оказался над собравшимися возле парадного крыльца главного отеля гольф-курорта, среди которых был и сам Трамп. На ещё одном фото можно увидеть, как президент машет парапланеристу рукой.

В момент пролёта параплана в непосредственной близости от Трампа на крыше отеля дежурили снайперы. Газета заметила, что пилоту повезло, что они никак не отреагировали на вторжение.

Инцидент произошел в пятницу именно в момент прибытия Трампа к зданию отеля из аэропорта Глазго Прествик. С тех пор шотландская полиция вела поиск нарушителя покоя президента США. Инспектор сыскной полиции Стивен Маккаллок объяснил поиск властями парапланериста тем, что он совершил уголовное преступление, нарушив временную бесполётную зону, созданную над местом остановки главы американской администрации.

Дональд Трамп завершил в пятницу рабочую часть своего визита в Соединённое Королевство и с тех пор проводит время в Шотландии на территории собственного гольф-клуба. И в субботу, и в воскресенье его видели непосредственно за игрой в гольф, которую наблюдали и подошедшие к гольф-клубу десятки протестующих против политики американского лидера. Трамп отнёсся к своим оппонентом спокойно и в субботу как минимум дважды их поприветствовал: в первый раз — взмахом клюшки, а второй — взмахом руки, когда был за рулём гольф-карта, на котором он передвигался в сопровождении двух человек. Реакцию Трампа на действия оппонентов активно снимали на мобильные телефоны сами же протестующие, находившиеся рядом под присмотром сотен полицейских.

В Trump Turnberry президент США также готовится к встрече в Хельсинки со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп намерен вылететь в столицу Финляндии вечером в воскресенье.